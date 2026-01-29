Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία - Ποια σενάρια εξετάζουν οι πραγματογνώμονες - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών που θα ρίξει φως στις λεπτομέρεις σχετικά με τη μοιραία σύγκρουση του μίνι βαν με την νταλίκα στη Ρουμανία, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, βρίσκονται τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Tην εκδοχή πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του Lane Assist μετέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, Έλληνας γιατρός που έσπεσε στο νοσοκομείο στην Τιμισοράρα, επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Εγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κουκούλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς τουΠΑΟΚ κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς επιχειρεί την προσπέραση του οχήματος. Βγάζει φλας δεξιά για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να ανάβει το αριστερό φλας και το όχημα να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη σύγκρουση.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρισε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Line Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.

«Ακόμα και να μην ανάψω φλας όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, εάν κάνω απότομο ελιγμό θα ακούσω την ηχητική προειδοποίηση, θα προσπαθήσει αρχικά να με επαναφέρει στο ρεύμα πορείας μου, αλλά εν τέλει θα με αφήσει να αλλάξω», είπε στο ΕΡΤnews, o πραγματογνώμονας, Λουκάς Στεργίου.

Το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξαιρετικά σπάνιο το σύστημα να νεκρώσει ή να κλειδώσει πλήρως το τιμόνι. Αυτό μπορεί να συμβεί σε λανθασμένη ανάγνωση του οδοστρώματος, γραμμές δρόμου, ρωγμές, στην τεχνική δυσλειτουργία – π.χ. στον αισθητήρα ροπής, στην ηλεκτρική κρεμαγιέρα – στον αιφνιδιασμό, όπου ο οδηγός πρέπει να βάλει περισσότερη δύναμη για να νικήσει το σύστημα.

Τι δήλωσε ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας που νοίκιασε το όχημα στους φίλους του ΠΑΟΚ

«Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο» ανέφερε μιλώντας στο Live News, ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Ξυλουργίδης, ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».

Ο κ. Ξυλουργίδης εξέφρασε την οδύνη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, τα δικά του και των ιδιοκτητών της επιχείρησης, ενώ έκανε λόγο για εθνική τραγωδία και κατάσταση που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Και επισήμανε: «Η επαναληπτικότητα στη σκηνή αυτή που δείχνουν τα ΜΜΕ σκοτώνει και για δεύτερη και για τρίτη φορά αυτά τα παιδιά. Δεν προσφέρει τίποτα. Κι εμένα θα με πείραζε αν ήμουν συγγενής».

«Για μας το συμβάν έχει γίνει όπως αναδείχθηκε κι από σας στη δική σας συχνότητα. Σας λέω ότι έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης κι όλα έγιναν νόμιμα και κατά νόμο».

Για το Lane Assist είπε: «Θα μπορεί ο καθένας με τη δυνατότητα που δίνει σήμερα το internet να ελέγξει αν τα αυτοκίνητα τεχνολογίας 2017 μπορούν να έχουν αυτά τα ικανότητα κι αυτό το προσόν. Δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε αυτό το μοντέλο. Και είδα πηχυαίους τίτλους, είδα προσομοιώσεις, είδα σενάρια. Καλό θα είναι όσοι δεν γνωρίζουν να μην κάνουν υποθέσεις γιατί δημιουργούνται σενάρια και ταράζουν και τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλους όσους έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους».

Στην ερώτηση για το πόσα χιλιόμετρα είχε το βαν, ο κ. Ξυλουργίδης απάντησε:

«Είχε πολύ λίγα. Κι όταν λέμε πολύ λίγα, περί τις 100.000 – 110.000 δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς. Είχε καινούργια ελαστικά, φρόντιζαν (οι ιδιοκτήτες) να υπάρχει μέχρι και το τελευταίο έγγραφο στα αυτοκίνητα. Είναι απόλυτα ελεγμένο. Όταν μισθώνεται ένα αυτοκίνητο έρχονται ένας, δύο τρεις άνθρωποι και ζητούν ένα βανάκι. Τους λέμε κάθε φορά και στο συμβόλαιο υπάρχει, ότι απαγορεύεται από έναν αριθμό και πάνω να επιβαίνουν σε αυτό το όχημα. Από κει και πέρα δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να ελέγξει πόσοι θα μπουν σε αυτό το βαν. Ειδικά όταν αυτό απομακρυνθεί. Όταν πάει στο εξωτερικό».

Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας συμπλήρωσε πως το βαν είχε συνολικά 9 θέσεις, 8+1 δηλαδή και δεν απαιτούνταν επαγγελματικό δίπλωμα, ενώ συμπλήρωσε ότι δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες.

Πραγματογνώμονας που μίλησε στο MEGA, είπε ότι βλέπει πρόβλημα στην ορατότητα λόγω ομίχλης. “Το βανάκι βρίσκεται με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα. Έπρεπε να μπει αμέσως, να κάνει επαναφορά στη λωρίδα του”.

Για την πιθανότητα της ριπής του ανέμου, άλλος πραγματογνώμονας σημείωσε πως είναι ένα δεδομένο, “αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην ισχύει γιατί το βαν προσπερνάει άνετα το βυτιοφόρο”.

Κόπωση, αβλεψία της στιγμής ή ξαφνική αδιαθεσία;

Δυστυχώς, ο παράγοντας κόπωση είναι και αυτός ένας υπαρκτός παράγοντας κινδύνου σε κάθε ταξίδι. Η διαδρομή του βαν για τη Γαλλία ήταν κουραστική και απαιτητική. Ελλόχευε ο κίνδυνος να είχε κουραστεί ο οδηγός ή ακόμα και να αφαιρέθηκε, λόγω κόπωσης, στιγμιαία.

Όπως επίσης, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο της ξαφνικής αδιαθεσίας, κάτι που θα εξηγούσε την σχεδόν ευθεία πορεία του οχήματος προς την νταλίκα.