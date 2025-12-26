Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών στη Φωκίδα: Αναζητούνται και με θερμικές κάμερες – Εντοπίστηκε το όχημά τους - Real.gr

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βαρδούσια όρη για τον εντοπισμό τριών ορειβατών από την Αθήνα τα ίχνη των οποίων έχουν χαθεί από χθες.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα από τον Αθανάσιο Διάκο, την ορειβατική τους διαδρομή, αλλά όταν μπήκαν στο ορειβατικό μονοπάτι η επικοινωνία χάθηκε μαζί τους. Στην περιοχή έχει πολύ χιόνι και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

H ευχή όλων είναι να έχουν βρει καταφύγιο και να είναι ασφαλείς, καθώς και οι δύο τουλάχιστον από αυτούς ήταν έμπειροι ορειβάτες και βέβαια και ο τρίτος φίλος τους που τους ακολούθησε, ήταν άνθρωπος σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και μπορούσε να κάνει αυτή τη διαδρομή.

Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού των τριών ορειβατών, οι οποίοι αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων. Τα στελέχη της εβδόμης ΕΜΑΚ Λάρισας κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη και πατήματα, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στους αγνοούμενους ορειβάτες.

Να υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα εντοπίστηκε και το όχημά τους στο σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η ανάβαση τους για την κορυφή Κόρακα.

Ωστόσο, από το σημείο εδώ και πάνω το βουνό γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, δηλαδή υπήρχε φρέσκο, φρέσκο χιόνι, απαιτητικό, με πολλές χαράδρες, απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και μονοπάτια τα οποία δεν είναι ορατά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε πολλά σημεία δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Στις έρευνες έχει επιστρατευτεί και drone με θερμική κάμερα. Καλύπτει την περιοχή η πυκνή ομίχλη και περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του drone, καθώς μειώνει την ορατότητα και δυσκολεύει τον εντοπισμό θερμικών ιχνών. Η περιοχή αυτή ανήκει στο ορεινό συγκρότημα Βαρδούσια, ένα βουνό που όπως μας είπανε έμπειροι ορειβάτες, δεν συγχωρεί λάθη, ειδικά το χειμώνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αυτές τις συνθήκες εντόνου ψύχους η αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού κυμαίνεται από 24 έως το πολύ 48 ώρες, ανάλογα και με τον εξοπλισμό, βέβαια την κατάσταση της υγείας και το αν κάποιος έχει καταφέρει να προστατευτεί από το κρύο ή αν έχει κάποιο τραυματισμό. Όμως επισημαίνουμε ότι και οι δύο ήταν πολύ έμπειροι ορειβάτες.

Στα καινούργια στοιχεία είναι ότι τα μέλη της ΕΜΑΚ έχουν εντοπίσει τα ίχνη από τα υποδήματα τους σε ένα σημείο, συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει ίχνη και πατήματα μέχρι ενός σημείου, εκτιμάται ότι αυτά ανήκουν στους αγνοούμενους ορειβάτες. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν 40 μονοπάτια που φτάνουν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο στη θέση Κόρακα, εκτιμάται ότι το μονοπάτι που πήραν είναι από αυτό το σημείο, καθώς εδώ εντοπίστηκε και το όχημά τους.

Αυτή την ώρα οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έχουμε και επίγειες δυνάμεις και εξειδικευμένα κλιμάκια διάσωσης από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Φωκίδας, σε έναν αγώνα με το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, καθώς σε λίγο νυχτώνει και σιγά – σιγά και τα μέλη της ΕΜΑΚ θα κατέβουν από την κορυφή για την ασφάλειά τους και θα συνεχίσουν τις έρευνες, φυσικά αν δεν βρεθεί κάτι και αύριο το πρωί.