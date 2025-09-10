Σε εξέλιξη η φωτιά στη Λάρισα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Η φωτιά καίει στην περιοχή Βασιλικά.

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγα λεπτά στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στη Λάρισα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.



Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τετάρτη (10/9/2025), ανάμεσα σε Φάρσαλα και Πολυδάμειο Λάρισας και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο μετά της 16:30 στάλθηκε μήνυμα από το «112» προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά να παραμέινουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Λάρισα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.