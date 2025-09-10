Quantcast
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Λάρισα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr
real player

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Λάρισα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

17:00, 10/09/2025
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Λάρισα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά καίει στην περιοχή Βασιλικά.

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγα λεπτά στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στη Λάρισα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.


Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τετάρτη (10/9/2025), ανάμεσα σε Φάρσαλα και Πολυδάμειο Λάρισας και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο μετά της 16:30 στάλθηκε μήνυμα από το «112» προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά να παραμέινουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Λάρισα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού με το φακελάκι στο «Ιπποκράτειο» - Όλο το ιστορικό

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού με το φακελάκι στο «Ιπποκράτειο» - Όλο το ιστορικό

14:51 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

15:07 10/09
Κιρ Στάρμερ: Εξαιρετικά ριψοκίνδυνη η ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Κιρ Στάρμερ: Εξαιρετικά ριψοκίνδυνη η ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

15:15 10/09
Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

15:15 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

13:01 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved