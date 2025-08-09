Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας - Real.gr

Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.

Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ