Σε εξέλιξη η φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών - Real.gr

Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια» αναφέρει το μήνυμα.