Σε εξέλιξη η φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών - Real.gr

Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια» αναφέρει το μήνυμα.
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος, #Νέος_Γοργόμυλος, #Βαθύ, & #Τσαγκαρόπουλο #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025