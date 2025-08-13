Quantcast
Σε εξέλιξη η φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών - Real.gr
13:36, 13/08/2025
Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια» αναφέρει το μήνυμα.

