Κακοκαιρία Adel: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - LIVE η πορεία των φαινομένων - Real.gr

Η κακοκαιρία «Adel» προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με την Πολιτική Προστασία σε «κόκκινο συναγερμό».

Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας ενώ έκανε το πρώτο πέρασμά της και από την Αττική με ισχυρές καταιγίδες. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό».

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Παρασκευή θα υπάρξουν κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής ενώ υπάρχει πιθανότητα και για χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Μάλιστα, στην Αττική αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας καθώς επίσης και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4 (πολύ σημαντική).

Τα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή μέσα από χάρτες

Το Meteo δημοσίευσε προγνωστικούς χάρτες που αποτυπώνονται τα φαινόμενα ανά τρίωρο την Παρασκευή (με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα).

Παρασκευή 05:00 – 08:00

08:00 – 11:00

17:00 – 20:00



Τέσσερις περιοχές σε «red code»

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα πάντα στη Φοινικούντα, πέντε λεπτά ήταν αρκετά για να καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του.

Έντρομοι οι κάτοικοι έβλεπαν το φαινόμενο να εξελίσσεται.​Έχουν σημειωθεί πάρα πολλές ζημιές.​ Ειδικά οι τουριστικές μονάδες και οι εμπορικές επιχειρήσεις.​ Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ από την πρώτη στιγμή προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε τη Φοινικούντα λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Κέρκυρα.​ Κάτοικοι αλλά και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με σκούπες στα χέρια προσπαθούν να βγάλουν λάσπες από τα ακίνητα, ενώ συνεργεία του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ αποκαθιστούν ζημιές.​ Το νησί παραμένει σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Παρασκευή.

Στα Κεντρικά Τζουμέρκα, στο χωριό Κακούλια έχει υποχωρήσει μεγάλο τμήμα του τοιχίου στήριξης, η βάση του έχει χαθεί σε μήκος αρκετών μέτρων. Πρόκειται για μια ζημιά που είναι ξεκάθαρη και δυστυχώς δεν είναι η μόνη στην περιοχή. Σε άλλο σημείο σημείο του χωριού υπάρχει μεγάλη υποχώρηση του εδάφους που απειλεί και δύο σπίτια, η πλαγιά κάτω από αυτές τις κατοικίες συνεχίζει να μετακινείται προς την χαράδρα λόγω της διαρκούς υγρασίας, καθώς δεν έχει σταματήσει λεπτό να βρέχει από τα ξημερώματα. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η εικόνα αυτή άλλαξε ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες.

Υπάρχουν, ακόμη, πολλές κατολισθήσεις με χώματα και πέτρες πάνω στο δρόμο, γεγονός που δείχνει ότι η αστάθεια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο, αλλά επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή.

Οι κάτοικοι είναι σε διαρκή αγωνία, καθώς όπως εξηγούν, κάθε νέα βροχή μπορεί να προκαλέσει καινούργιες υποχωρήσεις. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας παραμένουν επί ποδός, όμως στα Κουκούλια η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύθραυστη.

Πέμπτη μέρα κακοκαιρίας στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, κάποιες περιοχές δεν έχουν ακόμα ρεύμα και είναι πάρα πολύ πιθανό να παραμείνουν έτσι καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχει πρόβλημα τόσο με τον όγκο των ζημιών αλλά και με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις βλάβες.

Την ίδια ώρα, γίνεται μια επίσης μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθούν οι ζημιές, ιδιαίτερα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Στη Γλυφάδα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κατολίσθηση που έχει γίνει, με αποτέλεσμα να έχει σκεπαστεί ο δρόμος που οδηγεί προς την παραλία της.

Υπήρξε η παρέμβαση από πλευράς της Πολιτικής Προστασίας με τα μηχανήματα έργου και άνοιξαν ένα μέρος του δρόμου.

Το βράδυ της Πέμπτης, η κυκλοφορία γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσει και μια δεύτερη μεγάλη προσπάθεια και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κέρκυρας, κυρίως στην κεντρική Κέρκυρα και στη νότια Κέρκυρα που επλήγησαν από τη θεομηνία.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ανεμοι : Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Ανεμοι : Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.