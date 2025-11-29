Σε εξέλιξη η κακοκαιρία και στην Αττική: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Έντονα φαινόμενα στο Ανατολικό Αιγαίο - LIVE χάρτης - Real.gr

Σε εξέλιξη ένα ακόμη ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Αττική.

Ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από κεραυνούς, ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αττική. Το νέο κύμα της κακοκαιρίας εισήλθε στη Αττική από τα νοτιοδυτικά και είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Tεράστιες ποσότητες βροχής έχουν ήδη δεχθεί η Κηφισιά, τα Άνω Λιόσια και το Μενίδι, ενώ οι πρώτες σταγόνες πέφτουν και στα νότια προάστια. Ισχυρή βροχή έχουμε επίσης στον Ασπρόπυργο, στο Ψυχικό, στο Φάληρο, στο Χαλάνδρι και στο Χαϊδάρι.

Πάντως επικίνδυνα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη στο ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στη Σάμο, στη Χίο και την Λέσβο. Επίσης ανατολικά της Χαλκιδικής και μέχρι την Κομοτηνή αναμένονται ραγδαίες καταιγίδες.

LIVE Εικόνα από το Windy

Το πέρασμα της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρισμένους δρόμους.

Από την Αττική μέχρι τη Λακωνία και τα νησιά του Αιγαίου, οι εικόνες καταγράφουν τη σφοδρότητα των φαινομένων, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Πρωτόγνωρες οι εικόνες από το Μοσχάτο, έξω από το σταθμό του ηλεκτρικού, όπου η στάθμη των υδάτων έφτασε στο ένα μέτρο και επιβάτες οι οποίοι ήθελαν να διασχίσουν τον δρόμο βρέθηκαν σε καρότσα αγροτικού οχήματος που διέθεσε ο Δήμος για να μην κινδυνεύσουν και να μην βραχούν.

Η νεροποντή ξεκίνησε από τα νότια προάστια λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Απρόβλεπτο ήταν το χαλάζι που απαθανάτισαν κάτοικοι, σε μέγεθος καρυδιού.

Στο Χαλάνδρι, οι κάτοικοι άκουσαν έναν θόρυβο εκκωφαντικό και όταν βγήκαν στα μπαλκόνια τους είδαν δέντρο με τον κορμό του μέσα σε σπίτι. Το ύψος του νερού της βροχής αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν στον δρόμο.

Σημεία της Αττικής με ιστορικό πλημμυρών, γέμισαν πάλι νερά. Συσσώρευση υδάτων παρατηρήθηκε στην ακτή Θεμιστοκλέους, ενώ για μια ωρα μετά τις 7 το πρωί λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε το τμήμα της οδού Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως τη Χαμοστέρνας.

Kι ενώ τα δεινά κορυφώνονταν στην Αττική, ένα σπάνιο φαινόμενο σχηματισμού νέφους οριζόντια επισκίασε το μαύρο σύννεφο της κακοκαιρίας, το shelf cloud.

Η αδιάκοπη, έντονη βροχόπτωση έχει μετατρέψει πολλούς δρόμους σε ποτάμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βουλιαγμένης, όπου σε σημεία της τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα στους μεγάλους όγκους νερού.

Επέλαση της «Adel» και στην περιφέρεια

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, σπίτια και καταστήματα. Από τη Μυτιλήνη και τη Λακωνία μέχρι τα ορεινά των Τζουμέρκων, ολόκληρη η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα που δοκίμασαν τις αντοχές κατοίκων και υπηρεσιών, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Στη Λακωνία, για τρεις ώρες τα ξημερώματα, καταιγίδες και έντονη χαλαζόπτωση έπληξαν τη Σκάλα και το Βλαχιώτη, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα.

Αντίστοιχα, σφοδρή χαλαζόπτωση χτύπησε και τη Μυτιλήνη. Στην αγορά της Ερμού, οι καταστηματάρχες προσπαθούσαν με σκούπες να απομακρύνουν τα νερά που εισέβαλαν στα καταστήματά τους.

Μεγάλη μάχη δίνουν κάτοικοι και συνεργεία στα Τζουμέρκα να αποκαταστήσουν τα προβλήματα από την κακοκαιρία που εξακολουθεί να πλήττει την περιοχή. Δέντρα ξεριζώθηκαν, κομμάτια του δρόμου κατέρρευσαν, ενώ σε αρκετά σημεία το έδαφος άνοιξε, αφήνοντας χάσματα που θυμίζουν γεωλογικά ρήγματα στα Κουκούλια Τζουμέρκων.

Από την κακοκαιρία Adel, η περιοχή των Τζουμέρκων δέχτηκε το μεγαλύτερο «χτύπημα». Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, καθώς καταγράφηκαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις μέρες.

Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που δημοσίευσε το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι και το μεσημέρι σήμερα Παρασκευή.

Όπως επισημαίνεται από το ΕΑΑ, οι βροχοπτώσεις ήταν επίμονες και κατά τόπους ισχυρές και επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.



Ειδικότερα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι : Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.