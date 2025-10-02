Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr

Σφοδρή βροχόπτωση πλήττει την Αθήνα από το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10), με έντονα καιρικά φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ύφεση στην Αθήνα αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, για ισχυρά φαινόμενα σήμερα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας προειδοποιεί το meteo, ενώ λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα.

Αύριο Παρασκευή 03/10, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.

Δείτε χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες:

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) το απόγευμα της Πέμπτης 02/10, (2) τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 03/10 και (3) το πρωί της Παρασκευής 03/10:

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α.Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.