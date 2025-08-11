Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Οι φλόγες βρήκαν καύσιμη ύλη στο παρθένο δάσος, φτάνοντας και ξεπερνώντας σε ύψος τα 10 μέτρα, πέρασαν την πλαγιά και πλέον απειλούν τα πρώτα σπίτια των Πετραλώνων.

Στις 13.15 ήχησε το «112» καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ακολούθησε στις 14.58 νέο μήνυμα για προληπτική εκκένωση των Πετραλώνων προς Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



Με συνεχείς ρίψεις τα εναέρια μέσα και από εδάφους οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες να ελέγξουν τη φωτιά, χωρίς ακόμα να τα έχουν καταφέρει. Αν και αρχικά δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, στη συνέχεια ενισχύθηκαν, δυνατές ριπές που αλλάζουν φορά φουντώνουν τις φλόγες και δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 3 εναέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Οι δυνάμεις στη συνέχεια ενισχύθηκαν και στις 3 το μεσημέρι τα πτητικά μέσα που επιχειρούν στην περιοχή έφτασαν τα 7.