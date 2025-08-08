Quantcast
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ηλεία - Νέο μήνυμα του 112 - Real.gr
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Ηλεία – Νέο μήνυμα του 112

22:41, 08/08/2025
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ηλεία, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

 

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

 

 

