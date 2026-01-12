Σε εξέλιξη ψυχρή εισβολή: Στα λευκά η Πάρνηθα και τα Βίλια – Σε ποιες περιοχές χιονίζει - Real.gr

Σε κλοιό ψύχους βρίσκεται η χώρα με τις θερμοκρασίες σε πολλά σημεία να είναι υπό το μηδέν. Στα λευκά έχουν ντυθεί από την Κυριακή το απόγευμα πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, ενώ σήμερα είχαμε χιονόπτωση και στα ορεινά της Αττικής, όπως στην Πάρνηθα και τα Βίλια, αλλά και στην Στενή Ευβοίας και τη Χαλκιδική.

Χιονίζει σε Πάρνηθα και Βίλια

Χιονοπτώσεις και στην Αττική έφερε η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασία, με τις πρώτες νιφάδες να πέφτουν το πρωί της Δευτέρας (12/01) σε Βίλια και Πάρνηθα.

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στην Πάρνηθα, ωστόσο ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται από το πρωί, με τη θερμοκρασία να καταγράφεται στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, οι σκεπές των σπιτιών στα Βίλια έχουν «ντυθεί» μερικώς στα λευκά, όπως καταγράφεται σε φωτογραφίες.

«Άσπρη μέρα στη Εύβοια»

Εικόνα έντονης χιονόπτωσης και τη Στενή Ευβοίας, μετέφερε ο ρεπόρτερ του ΕΡΤ, Κώστας Νούσης. Λόγω των έκτακτων φαινομένων ο Δήμος Διρφύων ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά στην Αγία Σοφία, στη Στενή και στους Στρόπονες.

Μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι στην Ήπειρο

Έντονο κύμα ψύχους το τελευταίο 24ωρο στον νομό Ιωαννίνων, μεταμορφώνοντας τα ορεινά του Ηπείρου σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο.

Τα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο και το Ζαγόρι ντύθηκαν στα λευκά, με το χιόνι να δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Στη Μηλιά Μετσόβου, οι καταρράκτες Μπουλιβαρού πρόσφεραν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της κακοκαιρίας. Τα ορμητικά νερά τους έπεφταν μέσα σε ένα πυκνό λευκό πέπλο χιονιού, δημιουργώντας μια εικόνα που καθήλωνε κάθε επισκέπτη. Η αντίθεση ανάμεσα στο παγωμένο τοπίο και τη δύναμη του νερού ανέδειξε τη μοναδική άγρια ομορφιά της περιοχής.

Το θερμόμετρο κατρακύλησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους -11°C στο Ανήλιο Μετσόβου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούσαν αδιάκοπα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ρίχνοντας αλάτι και διατηρώντας τους δρόμους προσβάσιμους παρά τις συνεχείς χιονοπτώσεις.

Χιόνισε στην κεντρική και βόρεια Χίο

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν ξημερώματα Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου 2026, στην κεντρική και Βόρεια Χίο. Στο οδικό άξονα Χίος- Βολισσός, από το 18ο χιλιόμετρο περίπου και μέχρι τη διασταύρωση με το Πιτυός, καθώς επίσης στο χωριό Πιτυός και προς Καρδάμυλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου, στις περιοχές αυτές χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες (που υποχρεούται να υπάρχουν στα οχήματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες). Η εικόνα πάντως που υπάρχει, είναι πως οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν τις μεσημεριανές ώρες.

Στα Λευκά και η Χαλκιδική

Στη Θεσσαλονίκη κόλλησε στο μηδέν το θερμόμετρο, ενώ χιόνισε περιφερειακά της πόλης και στη Χαλκιδική.

Αρκαδία: Χιονίζει στο δήμο Γορτυνίας

Χιονοπτώσεις σημειώνονται και στη Γορτυνίας, όπου σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος.

Ο δήμος Γορτυνίας, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας, καταγράφεται χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές του δήμου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, υπό τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, ο δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Καζάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση, όπου και όποτε απαιτηθεί. Ήδη, μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου, επιχειρούν για το άνοιγμα του οδικού δικτύου, τη ρίψη αλατιού και την αντιμετώπιση πτώσεων δέντρων, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη – Χιονόνερο και χιόνι το πρωί στο νομό Ηρακλείου

Η κακοκαιρία πολιορκεί και την Κρήτη όπου για την ώρα δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Ηρακλείου νωρίς το πρωί έπεσε χιονόνερο αλλά και χιόνι, το οποίο έντυσε στα λευκά, χωριά όπως η Τύλισσος και οι Αρχάνες. Χιονόνερο έπεσε και στο Ηράκλειο προκαλώντας μικροπροβλήματα, κυρίως κυκλοφοριακά, στην πόλη.

Το νησί βρίσκεται σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Στα ορεινά της Ηλείας τα πρώτα χιόνια

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην ορεινή ζώνη της Ηλείας, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εντάθηκε το φαινόμενο της χιονόπτωσης. Πιο πυκνό χιόνι εντοπίζεται στις Δημοτικές Ενότητες Δίβρης (Λαμπείας), Λασιώνος και Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και στην περιοχή του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ανδρίτσαινα.

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, για προληπτικούς λόγους, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμπείας, Λασιώνος και Φολόης για σήμερα Δευτέρα 12 και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, με βασικό μέλημα την ασφάλεια των μαθητών, λόγω παγετού και πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.

Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) των περιοχών:

• Λάλα

• Δίβρης

• Πανόπουλου

• Κουμανίου

Επέλαση του χιονιά στις Σέρρες

Στα «λευκά» έχει ντυθεί ο Νομός Σερρών με την επέλαση του χιονιά να ξεκινά, νωρίς το πρωί της Κυριακής από τον Λαϊλιά και να επεκτείνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα.

Το βράδυ της Κυριακής χιόνιζε σε όλο το Νομό με το ισχυρό μέτωπο να βρίσκεται στα Νοτιανατολικά του Νομού, στους Δήμους Αμφίπολης, Νέας Ζίχνης και Βισαλτίας.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έστειλε εκχιονιστικά μηχανήματα στον Λαϊλιά (από το πρωί), στην Ορεινή, σε Κεφαλοχώρι και Καλόκαστρο, σε Νέα Ζίχνη, Αλιστράτη, Δραβήσκο και δύο μηχανήματα στα όρια Δράμας και Καβάλας, Άγιο Δημήτριο, Ίβηρα, Μαυροθάλασσα και Κερδύλια.