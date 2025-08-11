Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Φραξιά Βόνιτσας - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της μετέχουν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος συντρέχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025



