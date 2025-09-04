Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λέσβο - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα - Real.gr

Η φωτιά καίει στην περιοχή Βρίσα.

Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Βρίσα της Λέσβου. Η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση σε χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Η φωτιά ξέσπασε έξω από το οικιστικό κομμάτι της Βρίσας. Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

