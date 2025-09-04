Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λέσβο - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα - Real.gr

Η φωτιά καίει στην περιοχή Βρίσα.
Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Βρίσα της Λέσβου. Η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση σε χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.
Η φωτιά ξέσπασε έξω από το οικιστικό κομμάτι της Βρίσας. Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025