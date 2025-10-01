Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική και θαμνώδη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντικών ομάδων.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δεκάδες εθελοντές προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να παίρνει διαστάσεις λόγω της δύσβατης περιοχής και των ανέμων.

Η φωτιά είναι ορατή από το χωριό της Ελεούσας και βρίσκεται κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για τυχόν διακοπές στην επικοινωνία.