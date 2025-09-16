Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Quantcast
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

15:02, 16/09/2025
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

 

 

Πριν από λίγη ώρα εστάλη ,ήνυμα μέσω του 112 για την φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στην Άνδρο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 


 

 

