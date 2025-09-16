Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Πριν από λίγη ώρα εστάλη ,ήνυμα μέσω του 112 για την φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στην Άνδρο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Wildfire fire in #Paleopoli of the regional unit of #Andros ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025



