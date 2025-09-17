Quantcast
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών περιοχών - Real.gr
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών περιοχών

16:38, 17/09/2025
Πηγή: Kefaloniapress

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

 

 


Μάλιστα, πριν από λίγο οι κάτοικοι των περιοχών Κοριάννα, Μεταξάτα και Κλείσματα έλαβαν μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι.

 

 

 

 

 

 

 

