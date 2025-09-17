Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών περιοχών - Real.gr

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025



Μάλιστα, πριν από λίγο οι κάτοικοι των περιοχών Κοριάννα, Μεταξάτα και Κλείσματα έλαβαν μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι.