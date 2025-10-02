Σε εξέλιξη πυρκαγιά στις Μαλάδες Ηρακλείου - Ήχησε το 112 - Real.gr

Quantcast
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στις Μαλάδες Ηρακλείου – Ήχησε το 112

15:42, 02/10/2025
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου καθώς λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι υπήρξε ειδοποίηση για μεγάλη φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων.

Η φωτιά καίει σε καλαμιά μέσα σε ποτάμι στον «Δρακουλιάρη» με την κινητοποίηση να είναι έντονη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε άμεσα μεγάλες δυνάμεις: 36 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Να σημειωθεί πως οι καπνοί είναι ορατοί σε πολλά σημεία του Ηρακλείου.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε κατοικημένες ή αγροτικές εκτάσεις.

Παράλληλα ήχησε το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών».

