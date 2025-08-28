Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Μεσσηνία και Πρέβεζα - Ηχησε το 112 - Στις «μάχες» και εναέρια - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιές στη Μεσσηνία και την Πρέβεζα.

Δύο μέτωπα πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν πριν από λίγη ώρα στη Μεσσηνία, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η μεγαλύτερη φωτιά καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.30 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στον Σπάρτακο και στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία. Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.

Φωτιές ξέσπασαν μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε Αηδόνι, Κλεισούρα και Βουβοπόταμο Πρέβεζας. Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.



Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο Αηδόνι και στην Κλεισούρα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.