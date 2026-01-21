Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των ισχυρών φαινομένων - Real.gr

Quantcast
07:20, 21/01/2026
Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των ισχυρών φαινομένων

Σύνοψη από το

  • Από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
  • Η ακύρωση των δρομολογίων οφείλεται στην αναμενόμενη ένταση των ισχυρών καιρικών φαινομένων στην Αττική από το μεσημέρι.
  • Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.
Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

