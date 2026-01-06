Σε καλύτερη κατάσταση το 3χρονο παιδί από τον Βόλο με εγκεφαλίτιδα - Real.gr

Σύνοψη από το
Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού που επικαλείται το magnesianews.gr, το παιδί «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.
Η κατάστασή του εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Πάντως γονείς και ιατρικό προσωπικό βλέπουν καθημερινά την καλή εξέλιξη της υγείας του παιδιού με πολύ θετική ματιά.
Σημειώνεται ότι το παιδάκι είχε παρουσιάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό αλλά και εμέτους. Οι γονείς του έσπευσαν να επισκεφθούν το Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εξετάσουν το παιδί οι παιδίατροι. Έγινε εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική του Αχιλλοπούλειου στις 27 του μήνα, όπου διαγνώστηκε η γρίπη αλλά και η επιπλοκή της εγκεφαλίτιδας και οι γιατροί αποφάσισαν να διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Έτσι, έγινε η μεταφορά του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί, με τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού να «πέφτουν» πάνω του, μιας και η εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.