Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Πάτμος, Λέρος και Αττική λόγω λειψυδρίας - Real.gr

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Πάτμος, Λέρος και Αττική λόγω λειψυδρίας
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Πάτμος, Λέρος και Αττική λόγω λειψυδρίας

21:11, 26/11/2025
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Πάτμος, Λέρος και Αττική λόγω λειψυδρίας

Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού θα κηρυχθούν την Πέμπτη η Πάτμος και η Λέρος λόγω λειψυδρίας. Την Παρασκευή θα ακολουθήσει και η Αθήνα, καθώς τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Ο συναγερμός έχει κριθεί επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Ουσιαστικά η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης, fast track διαδικασίες, ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

