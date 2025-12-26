Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου: Κινδυνεύουν σπίτια από την καθίζηση του δρόμου λόγω της κακοκαιρίας - Real.gr

Quantcast
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου: Κινδυνεύουν σπίτια από την καθίζηση του δρόμου λόγω της κακοκαιρίας

12:30, 26/12/2025
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, έπειτα από αίτημα του δημάρχου, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τα νότια προάστια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου ο μεγάλος όγκος νερού, σε συνδυασμό με φερτά υλικά, προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ενδεικτική είναι η εικόνα στην οδό Λιδωρικίου, αλλά και επί της οδού Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές φθορές.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενη περαιτέρω καθίζηση του εδάφους, πάνω στο οποίο βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που έχει κρατήσει πολλούς ξάγρυπνους τις τελευταίες ώρες.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

