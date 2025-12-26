Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής - Real.gr

Quantcast
20:58, 26/12/2025
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 24 Δεκεμβρίου 2025. Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 24 Μαρτίου 2026.

