Σε κατάσταση πολιορκίας από την κακοκαιρία η Ηλεία - Τεράστιος βράχος απειλεί κατοικίες στο Κατάκολο - Real.gr

Σε σκηνικό γενικευμένης κρίσης βρέθηκε χθες η Ηλεία, καθώς η παρατεταμένη κακοκαιρία έπληξε με σφοδρότητα τόσο τα παράλια όσο και τις ορεινές περιοχές του νομού, προκαλώντας κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ποταμών, εκτεταμένες ζημιές σε οδικά δίκτυα, πλημμύρες σε κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και εκκενώσεις σπιτιών για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε από το Κατάκολο έως τη Φιγαλεία και από τον Αλφειό έως τη Νέδα, αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχθηκαν οι υποδομές της περιοχής, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Κατάκολο, όπου τεράστιος βράχος, βάρους περίπου 40 τόνων, αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Ο ογκόλιθος παραμένει ασταθής, με τις αρχές να φοβούνται ότι, εάν μετακινηθεί, μπορεί να κυλήσει ανεξέλεγκτα έως τη θάλασσα.

Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οικογενειών. Η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας Κική Διονυσοπούλου ξεκαθάρισε πως το μέτρο είναι καθαρά προληπτικό, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σταθερότητας του εδάφους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Φραγκίσκος Κολόσακας χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ επικίνδυνη», επισημαίνοντας πως ο στρογγυλός βράχος, αν ξεφύγει, μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής.

Την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, ενώ αναμένεται νέα αυτοψία γεωλόγων του ΕΑΓΜΕ.

Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο και το κατέστρεψε – «Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε», δηλώνει ο ιδιοκτήτης

Οι ισχυρές ριπές αέρα, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που είχαν καταστήσει το έδαφος ιδιαίτερα σαθρό, ήταν η αιτία που το πρωί της Παρασκευής, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και κατέστρεψε οικία στο Κατάκολο. Το δέντρο δεν άντεξε την πίεση, ξεριζώθηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στη στέγη και στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Αλφειός: Έσπασαν αναχώματα – Κάτω από το νερό καλλιέργειες και δρόμοι

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αλφειού, όπου η στάθμη του ποταμού αυξήθηκε επικίνδυνα, σπάζοντας αναχώματα στα Καλυβάκια.

Ο δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια πλημμύρισε, ενώ μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης βρέθηκαν κάτω από το νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, επιβαρυντικός παράγοντας ήταν και η υπερχείλιση του φράγματος του Λάδωνα.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από τους παραποτάμιους δρόμους, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης και ότι οι ζημιές σε αρδευτικές υποδομές θα αποτιμηθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά.

Ζαχάρω – Νέδα: Οριακή κατάσταση και φόβοι υπερχείλισης

Αντίστοιχα δραματική είναι η εικόνα στη Ζαχάρω και κατά μήκος της Νέδας, όπου η στάθμη του ποταμού κινείται οριακά, με φόβους υπερχείλισης στα όρια Ηλείας και Μεσσηνίας.

Στο Πρασιδάκι, ηλικιωμένο ζευγάρι απεγκλωβίστηκε όταν υποχώρησε μάντρα και μεγάλος όγκος υλικών έπεσε πάνω στο σπίτι τους.

Στο Γιαννιτσοχώρι, βράχος κατέπεσε στην εθνική οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία.

Στον Καϊάφα, η λίμνη υπερχείλισε, με τουλάχιστον δύο σπίτια να πλημμυρίζουν, καθώς η «μπούκα» παρέμεινε κλειστή λόγω των νοτίων ανέμων, εμποδίζοντας την εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

Φιγαλεία: Καθιζήσεις και αποκλεισμοί χωριών

Στη Νέα Φιγαλεία και στους γύρω οικισμούς καταγράφηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και καθιζήσεις, με τον δρόμο προς τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα να υφίσταται σοβαρές ζημιές. Χωριά όπως τα Πετράλωνα, τα Περιβόλια και η Λυνίσταινα βρέθηκαν κατά διαστήματα αποκομμένα.

Στη Φασκομηλιά Φιγαλείας, στάβλοι έχουν πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζώα, ενώ αποθήκες με ζωοτροφές και αγροτικό εξοπλισμό έχουν κατακλυστεί από νερά και λάσπη.

Περισσότερα από έξι μηχανήματα έργου επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Πλατανίων–Φιγαλείας.

Αρχαία Ολυμπία και Πύργος: Σπασμένοι δρόμοι και απροσπέλαστα τμήματα

Στην περιοχή της Αρχαία Ολυμπία καταγράφηκε υπερχείλιση του Αλφειού στα Άσπρα Σπίτια, με το ποτάμι να καλύπτει δρόμους και καλλιέργειες.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στην Παλαιά Επαρχιακή Οδό Λαμπείας–Πλατάνου στο ύψος του Κλαδέου, ενώ κατολισθήσεις και καθιζήσεις καταγράφηκαν στον δρόμο Καράτουλα–Μουζάκι και στο οδικό δίκτυο Πύργου–Οινόης.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το έδαφος κορεσμένο από τα νερά και τις προγνώσεις να μην είναι ενθαρρυντικές. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των φαινομένων σε μια Ηλεία που φέτος δοκιμάζεται σκληρά από τη μανία της φύσης.

