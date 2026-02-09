Σε κατάσταση συναγερμού ο Έβρος: Υπερχείλισαν ποτάμια, φόβοι μην σπάσουν τα αναχώματα - Real.gr

Σε κατάσταση ετοιμότητας παραμένει η Ορεστιάδα και το Σουφλί από τις εκτεταμένες βροχές και πλημμύρες που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Βουλγαρία.

Ολόκληρος ο Έβρος βρίσκεται επί ποδός, με τις αρχές να ανοίγουν τις βαλβίδες για να εκτονωθούν οι ταμιευτήρες και να μην προκληθούν νέες πλημμύρες.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου στον Έβρο αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα. Τα φράγματα, οι παραπόταμοι και τα ρέματα έχουν υπερχειλίσει, με τις αρχές να φοβούνται για εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων, ανοίγοντας τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, για να μην σπάσουν τα αναχώματα.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τις όχθες του Έβρου και των ρεμάτων, να κρατούν τα ζώα σε ασφαλή σημεία και να μην διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, στην Κομοτηνή ένας οδηγός έχασε τη ζωή του, στην προσπάθειά του να περάσει ιρλανδική διάβαση εν μέσω κακοκαιρίας.