Ανατροπή λέωφορείου έξω από τον Βόλο: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας» - Τι λένε οι επιβάτες - Real.gr

Αναστάτωση προκάλεσε η εκτροπή τουριστικού λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες κοντά στον Ριζόμυλο, έξω από το Βόλο, όταν το όχημα ανατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών στο gegonota.news, «σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός».

Το λεωφορείο μετέφερε κυρίως γυναίκες από τη Λάρισα σε προσκυνηματική εκδρομή στα Κανάλια για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παναγίας Καναλιώτισσας. Από τις 30 περίπου επιβαίνουσες, 13 μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με ελαφρά τραύματα, κυρίως θλάσεις και εκδορές, ενώ υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση τραυμάτων. Οι υπόλοιπες επιβάτιδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με τις περισσότερες να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών ΜΜΕ, αναφέρουν ότι η εκτροπή προκλήθηκε όταν ο οδηγός, επιχειρώντας να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν ξαφνικά στο οδόστρωμα, πάτησε απότομα φρένο σε στροφή, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να χάσει την πορεία του και να ανατραπεί. «Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», ανέφεραν οι επιβάτιδες, στο gegonota.news.

Διερχόμενοι οδηγοί έσπασαν το παρμπρίζ για να βγάλουν έξω τους επιβαίνοντες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ διερχόμενοι οδηγοί έσπασαν το πίσω παρμπρίζ για να διευκολύνουν την έξοδο των εγκλωβισμένων, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά.

Η Τροχαία Μαγνησίας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο το οδόστρωμα και την κατάσταση του οχήματος, όσο και τις καταθέσεις επιβατών και διερχόμενων οδηγών. Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων που προκαλούν συχνά τροχαία ατυχήματα στην περιοχή.

Παρά την ανατροπή του λεωφορείου, η εικόνα από το νοσοκομείο χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, με τους περισσότερους επιβάτες να επιστρέφουν στα σπίτια τους εντός της ημέρα.