Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - Live η εξέλιξη των φαινομένων - Real.gr

Σε κλοιό νέου κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί η χώρα από το πρωί της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Mάλιστα, το βράδυ της Τρίτης 20/1, εστάληιμένα, σαν μηνύματα σε πέντε περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, το 112 ήχησε σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα . Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα θα φέρει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ακόμη, όπως τονίζεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Επισυνάπτονται χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ που παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Χάρτης 1: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 – 20:00.

Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 – 23:00.

Χάρτης 3: Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική

Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι την Τετάρτη θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική, κάνοντας λόγο για νερό ενός μηνός.

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική. Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τις 13 περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει την Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πόλεις με πιθανότητα να “χιονιστούν” την Τετάρτη…

Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής ενόψει της κακοκαιρίας – Οι 5 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής:

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.*

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.*

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά»*.

Κλειστά όλα τα σχολεία και οι κοινωνικές δομές σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Κεφαλογιάννης: Μέγιστη επαγρύπνηση και ετοιμότητα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα) καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο κ. Κεφαλογιάννης κάλεσε όλους τους δήμους και τις Περιφέρειες, να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπε, νωρίτερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι σε Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, και Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη “Red Code” και προσέθεσε ότι «στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ, θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Θυμίζω ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έκτακτη διυπουργική επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Ένοπλων Δυνάμεων, των παραχωρησιούχων, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρακαλώ όλους τους δήμους και τις Περιφέρειες, να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια όλων.

Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας».

Πέντε περιοχές σε κόκκινο σναγερμό

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Αύριο Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

• Αττικής

• Πελοποννήσου

• Στερεάς Ελλάδας

• Θεσσαλία

• Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Το έκτακτο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, αύριο, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις αύριο στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική αύριο το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.