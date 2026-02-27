Σε «κόκκινο» συναγερμό ο Έβρος – «Βυθισμένα» χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών - Real.gr

Μία εβδομάδα συναγερμού συμπληρώνεται στον Έβρο, με αποκαρδιωτικές εικόνες από τις εκτεταμένες πλημμύρες αλλά ενθαρρυντικό ότι τις τελευταίες ώρες η στάθμη έχει υποχωρήσει κατά πέντε εκατοστά.

Η «μάχη» πλέον δίνεται στο Τυχερό, καθώς υπάρχει φόβος ότι αυτό θα είναι το επόμενο ανάχωμα που θα σπάσει. Μέχρι και τις 6-7 Μαρτίου δεν διαφαίνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, ενώ στρατιώτες από το φυλάκιο της περιοχής, ενισχύουν τα αναχώματα.

Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι από το φράγμα του Άρδα εισέρχονται από την Βουλγαρία 500 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο ενώ τις προηγούμενες ημέρες η ποσότητα ήταν διπλάσια.

Σε ολόκληρη την περιοχή του Έβρου έχουν πλημμυρίσει 150.000 στρέμματα καλιεργήσιμης γης.

Σουφλί: Υποχώρησαν τέσσερα αναχώματα



Στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ως και 70 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση ξυπνά μνήμες στους κατοίκους από την τρομακτική πλημμύρα του 2015.

Λάβαρα: Ισως να αποτραβιούνται τα νερά

Στα Λάβαρα, οι κάτοικοι είδαν για πρώτη φορά τα νερά να υποχωρούν και σε αυτό συντέλεσε και το σπάσιμο φράγματος σε τοπικό χωριό στη Βουλγαρία με εκτόνωση που ίσως βοηθήσει την ελληνική πλευρά.

Η στάθμη του νερού είχε φτάσει τα έξι μέτρα αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών.

Από το φράγμα του Άρδα εισέρχονταν από την Βουλγαρία 1.000 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο .

Τουλάχιστον δύο μήνες στα νερά οι καλλιέργειες

Θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.