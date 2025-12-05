Σε λειτουργία η νέα Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης- Επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων - Χρήσιμος οδηγός για την αξιοποίησή της - Real.gr

Με τη συνεργασία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, από τις 28 Νοεμβρίου 2025, τέθηκε σε λειτουργία η νέα Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης- Επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.).

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Ζωική Παραγωγή» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης-Επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.), ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των χρηστών της.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ερ: Τι είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΚΈντρου ΚΑτάρτισης-εΠΙμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.);

Απ: Σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, η συμμετοχή σε πρόγραμμα AKIS, όπως συμβουλευτική ή επιμόρφωση, μετά την 1η/1/2025 αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη ζωική παραγωγή.

Για τη στήριξη των παραγωγών αναπτύχθηκε η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης-επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.) του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο που περιέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό καταμερισμένο σε θεματικές ενότητες κρίσιμες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της αποδοτικότητας εκμεταλλεύσεων εκτροφής προβάτων, αιγών και βοοειδών, καθώς και για τη μείωση της αβεβαιότητας και τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών των εκμεταλλεύσεων.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί από ερευνητές και ερευνήτριες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ η σχετική προσαρμογή και η υποστήριξη της πλατφόρμας Openeclass που το φιλοξενεί, γίνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστότοπο https://oekedivim.aua.gr/elgo/.

Ερ: Σε ποιους απευθύνεται η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης-επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.);

Απ: Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης-επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνεται μόνο σε κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωσεις ΟΣΔΕ 2025 για κατοχή είτε βοοειδών-αγελάδων είτε προβάτων-αιγών και είναι δυνητικοί δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Ζωική Παραγωγή» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Ερ: Σε ποιους δεν απευθύνεται η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης-επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.);

Απ: Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε κτηνοτρόφους που δεν είναι δυνητικοί δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Ζωική Παραγωγή» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για το έτος 2025.

Ερ: Γιατί θα πρέπει να συνδεθώ στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσω την εκπαίδευση;

Απ: Σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, η συμμετοχή σε πρόγραμμα AKIS, όπως συμβουλευτική ή επιμόρφωση, μετά την 1η/1/2025, αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη ζωική παραγωγή.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού της πλατφόρμας και η επιτυχής εξέταση σε αυτό εξασφαλίζει την εκπλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής σε πρόγραμμα AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) για την επιλεξιμότητα των κτηνοτρόφων για λήψη συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Ζωική Παραγωγή» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για το έτος 2025.

Ερ: Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα;

Απ: Η πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστότοπο https://oekedivim.aua.gr/elgo/.

Τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και συνθηματικό) σας έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα απευθείας από τον διαχειριστή της πλατφόρμας (e-mail, με θέμα «Η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Κέντρου Κατάρτισης-επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»).

Μπορείτε να συνδεθείτε, πατώντας το κουμπί «Σύνδεση» στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης, χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία πρόσβασης που σας αποστάλθηκαν.

Την πρώτη μόνο φορά που θα συνδεθείτε, θα κληθείτε να αλλάξετε το συνθηματικό σας.

Ερ: Τι να κάνω αν δεν λάβω e-mail;

Απ: Σε περίπτωση που δεν λάβατε κάποιο e-mail ή που το e-mail που έχετε δηλώσει δεν ισχύει ή είναι λανθασμένο, παρακαλούμε να συνδεθείτε, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη και ως συνθηματικό τον ΑΦΜ σας.

Ερ: Έχω συνδεθεί στην πλατφόρμα, έχω αλλάξει συνθηματικό και δεν μπορώ να συνδεθώ με το νέο συνθηματικό. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Εάν, μετά τον ορισμό νέου συνθηματικού, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει τη σύνδεση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη διαδικασία ορισμού, πιθανότατα να πληκτρολογήσατε σε διαφορετική γλώσσα από αυτήν που νομίζατε (ελληνικά/αγγλικά) ή το πλήκτρο «Caps Lock» να ήταν πατημένο, χωρίς να το αντιληφθείτε, με αποτέλεσμα το συνθηματικό να είναι στην πραγματικότητα διαφορετικό από αυτό που πιστεύετε ότι θέσατε.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον τον αρχικό ορισμό νέου συνθηματικού,

έχετε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις από την πλατφόρμα, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, για να ορίσετε νέο συνθηματικό:

– Στην αρχική σελίδα πατάτε το κουμπί «Σύνδεση».

– Στη συνέχεια, πατάτε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;».

– Πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη (username), την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail) και πατάτε το κουμπί «Αποστολή».

– Τέλος, συνδέεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και ακολουθείτε τις οδηγίες ορισμού νέου συνθηματικού.

Ο γενικός αυτός τρόπος ορισμού νέου συνθηματικού καλύπτει κάθε περίπτωση αλλαγής, χωρίς να χρειαστεί να παρεμβληθεί προσωπικό υποστήριξης της πλατφόρμας.

Ερ: Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω πρόβλημα με την πρόσβαση και τη σύνδεσή μου;

Απ: Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected].

Δεν είναι δυνατόν να σας δοθούν οδηγίες τηλεφωνικά.

Ερ: Τι πρέπει να κάνω μόλις συνδεθώ;

Απ: Μόλις συνδεθείτε θα βρεθείτε στην κεντρική οθόνη, όπου θα δείτε τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσετε, σύμφωνα με τις δηλώσεις σας ως ακολούθως:

– Αν έχετε δηλώσει βοοειδή στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιό σας το μάθημα «Βοοτροφία-Αγελαδοτροφία».

– Αν έχετε δηλώσει πρόβατα ή αίγες στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιό σας το μάθημα «Προβατοτροφία-Αιγοτροφία».

– Αν έχετε δηλώσει και βοοειδή και πρόβατα ή αίγες στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζονται στο χαρτοφυλάκιό σας και τα δύο μαθήματα.

Στην πλατφόρμα θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Κάθε μάθημα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε θεματικής ενότητας περιλαμβάνει μία βιντεοσκοπημένη παρουσίαση, το υλικό της παρουσίασης (εκπαιδευτικό υλικό) σε μορφή pdf αρχείου και επιπρόσθετο υλικό για εμβάθυνση.

Ερ: Τι πρέπει να κάνω αν έχω δηλώσει πρόβατα ή αίγες και βοοειδή, αλλά δεν βλέπω και τα δύο μαθήματα;

Απ: Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει βοοειδή και πρόβατα ή αίγες στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις θεματικές ενότητες και των δύο μαθημάτων («Βοοτροφία-Αγελαδοτροφία» και «Προβατοτροφία-Αιγοτροφία»).

Σε αυτήν την περίπτωση, στην αρχική οθόνη του χαρτοφυλακίου σας, θα πρέπει να βλέπετε και τα δύο μαθήματα.

Εάν δεν βλέπετε και τα δύο μαθήματα, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα αρμόδια στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση [email protected].

Ερ: Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα;

Απ: Προκειμένου να ολοκληρώσετε επιτυχώς την παρακολούθηση του μαθήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Στην κεντρική οθόνη (χαρτοφυλάκιο), κάνετε κλικ στο όνομα του μαθήματος (Βοοτροφία-Αγελαδοτροφία ή Προβατοτροφία-Αιγοτροφία).

Κάθε μάθημα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες. Στο κάτω μέρος της οθόνης του μαθήματος που θα εμφανιστεί βλέπετε τους τίτλους των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος και μία σύντομη περιγραφή.

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης του μαθήματος που θα εμφανιστεί, βλέπετε τον τίτλο «Ενεργά Εργαλεία».

Στην επιλογή «Περιεχόμενο Η5P», θα βρείτε το κύριο υλικό διδασκαλίας σε μορφή βίντεο διάρκειας περίπου 25 λεπτών. Παρακαλούμε να τα παρακολουθήσετε (4 βίντεο συνολικά, ένα για κάθε θεματική ενότητα), έχοντας υπ’ όψιν πως περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του εκπαιδευτικού υλικού. Στη διάρκεια των βίντεο θα εμφανίζονται ερωτήσεις κατανόησης του υλικού που μόλις παρακολουθήσατε, τις οποίες πρέπει να απαντήσετε, προκειμένου να συνεχίσετε την παρακολούθηση.

Αφού παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο, μεταβείτε στην επιλογή «Έγγραφα», όπου θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή pdf, το οποίο καλείστε να μελετήσετε. Μπορείτε επίσης να το έχετε διαθέσιμο και στο επόμενο βήμα, την εξέταση του μαθήματος. Στην ίδια επιλογή «Έγγραφα» θα βρείτε επιπλέον ενημερωτικό υλικό σχετικό με το μάθημα, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εμβαθύνετε στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Όλο το υλικό (εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον υλικό) είναι οργανωμένο ανά θεματική ενότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο όνομα της θεματικής ενότητας, ώστε να το βρείτε.

Ερ: Τι πρέπει να κάνω, προκειμένου να εξεταστώ σε κάποιο μάθημα;

Απ: Αφού παρακολουθήσετε τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις κάθε θεματικής ενότητας και μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό κάθε μαθήματος (συνολικά 4 βίντεο και 4 αρχεία pdf με εκπαιδευτικό υλικό), θα πρέπει να ολοκληρώσετε μία άσκηση, η οποία περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής.

Επιτυχής θεωρείται η εξέταση κατά την οποία έχετε απαντήσει σωστά στις τρεις από τις πέντε ερωτήσεις της άσκησης κάθε μαθήματος.

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, από την έναρξη της άσκησης μέχρι του τέλους αυτής, είναι συνολικά μία ώρα.

Κατά την εξέταση, θα έχετε στη διάθεσή σας πέντε προσπάθειες το μέγιστο, στις οποίες μπορείτε να επαναλάβετε την άσκηση.

Στο τέλος κάθε προσπάθειας πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Οριστική Υποβολή», ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η προσπάθειά σας.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, κάθε φορά που αποσυνδέεστε από την πλατφόρμα, μετά την έναρξη της άσκησης τυχαία ή σκόπιμα, χάνεται μία, τυχαία ή σκόπιμα, προσπάθεια.

Ερ: Έχω εξεταστεί στο μάθημα και η πλατφόρμα αναφέρει ότι έχω βαθμό 3/5, 4/5 ή 5/5. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Σε περίπτωση που απαντήσατε στις 5 ερωτήσεις και έχετε βαθμό 3/5, 4/5 ή 5/5, δεν χρειάζεται να κάνετε οτιδήποτε άλλο, έχετε εξεταστεί επιτυχώς.

Αν έχετε βαθμό 0/5, 1/5 ή 2/5, μπορείτε να επανεξεταστείτε με τον ίδιο τρόπο έως και 4 φορές ακόμα.

Σε όποια προσπάθεια επιτύχετε βαθμό 3/5 ή μεγαλύτερο, έχετε επιτύχει και δεν χρειάζεται να κάνε κάτι ακόμα.

Ερ: Έχω απορίες σχετικά με τα μαθήματα, το εκπαιδευτικό υλικό ή με τις απαντήσεις στις ασκήσεις. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected].

Ερ: Πότε θα πάρω τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση;

Απ: Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις ενισχύσεις που λαμβάνετε, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) στα αρμόδια τμήματά του (τηλεφωνικό κέντρο 210 880 2000).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ