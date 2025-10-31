Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού – Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία - Real.gr

Ενεργή είναι πλέον η εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, η πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Η καινοτομία αυτή στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση των ιατρών στα δεδομένα του ασθενούς — με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας και την ταχύτερη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του φορέα ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εφαρμογή με φυσική γλώσσα ή να επιλέγουν έτοιμες ερωτήσεις — όπως «Ποια φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «Ποιοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα;», «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς». Η εφαρμογή υποστηρίζει ακόμα και προτάσεις επερωτήσεων, ενώ υποστηρίζει και προφορική συνομιλία.

Σύντομα αναμένεται η λειτουργία του αντίστοιχου Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα του.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι η εφαρμογή σηματοδοτεί «μια νέα εποχή για το ΕΣΥ» — με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται κατάλληλα, γίνεται εργαλείο προς όφελος όλων — «προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο».