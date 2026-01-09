Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου της δυτικής Ελλάδας παραμένουν τα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων - Real.gr

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας σε σημεία των οδικών δικτύων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.