Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

08:30, 23/08/2025
Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – ΧΑΡΤΗΣ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αρκετές περιοχές της χώρας.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:

