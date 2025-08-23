Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αρκετές περιοχές της χώρας.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές: