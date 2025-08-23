Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αρκετές περιοχές της χώρας.
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο 23/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια #Φθιώτιδα #Φωκίδα
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Λακωνία #Μεσσηνία
📍#Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Μαγνησία #Πιερία #Κιλκίς #Θεσσαλονίκη #Έβρος #Χαλκιδική & #Άγιον_Όρος… pic.twitter.com/6InDLIddrQ
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 22, 2025