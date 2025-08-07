«Σε πολλά σημεία είχε εγκαύματα...»: Η μαρτυρία διασώστη για την έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα - Real.gr

Πέντε Σέρβοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην Ασπροβάλτα, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο ένας άνδρας, 41 ετών, έχει σοβαρά εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ποσοστό 40%, ενώ μία γυναίκα έχει εγκαύματα πρώτου βαθμού σε ποσοστό 20%. Διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά. Άλλοι τρεις είναι ελαφρά τραυματίες από θραύσματα τζαμιών από το παράθυρο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, ενώ η γυναίκα είναι σε καλύτερη κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων.

Η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων συνελήφθη. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εθελοντής διασώστης, Χρήστος Τιαλάκας, είπε: «Έφτασα στο σπίτι μπροστά και είδα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έιχαν χτυπήματα και εκδορές από γυαλιά. Ξεκίνησα να περιποιούμαι αυτά τα τραύματα αλλά κάποιος με φωναξε και μου είπε “έλα μέσα, κάποιος άλλος ειναι πιο σοβαρά χτυπημένος”. Ήταν ο εγκαυματίας. Πήγα και είδα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα και ειχε σε πολλά σημεία, σε χέρια και πόδια, εγκαύματα».