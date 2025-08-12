Σε πύρινο κλοιό η χώρα - Κρίσιμη η κατάσταση σε Αχαϊα, Ζακυνθο, Πρεβεζα και Χίο - Συνεχής ενημέρωση από τον realfm - Real.gr

Ανεξέλεγτα μαίνονται τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη χώρα, με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας εγκαυματίας, με ελαφρά εγκαύματα, σύμφωνα με πληροφορίες και δύο ακόμα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, από την περιοχή των Μοιραίικων, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

«Μπορεί να μην έβλεπες δέντρα που δεν έχουν καεί αλλά η φωτιά περπατούσε στο έδαφος», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, περιγράφοντας το πώς άνοιξε το μεγάλο μέτωπο που προκάλεσε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112.

Το απόγευμα ήχησε ξανά το 112 καλώντας για εκκένωση άλλων 6, πέραν των προηγούμενων 17, οικισμών και συγκεκριμένα των περιοχών Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυα, Στεναίτικα και Λευκός.

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν φτάσει πλέον στους προαύλιους χώρους επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών προκαλώντας καταστροφές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται και επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται προς Αλισσό, δηλαδή προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο χωριό Αχαϊκό που ζώστηκε από τις φλόγες οι άνθρωποι με τα τρακτέρ τους και ό,τι μπορούσαν προσπάθησαν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά και να μην φτάσει στα σπίτια τους.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν στα Φλεγεραίικα Ερυμάνθου και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Το απόγευμα ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές σε προάστια της Πάτρας, στο Πλατάνι (βίντεο) και το Σαραβάλι Πατρών, δύο κατοικημένες περιοχές, πιέζοντας περαιτέρω τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ζάκυνθος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, με τις φλόγες να μαίνονται πλέον κυρίως στους οικισμούς Αγαλά και Κερί, οι οποίοι έχουν εκκενωθεί μετά από μήνυμα του 112.

Τα μέτωπα της φωτιάς

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στον Αγαλά όπου έχει μπει μέσα στο χωριό και έχει κάψει σπίτια και το Κερί, παρουσιάζοντας εξαιρετική δυσκολία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα μέτωπο της φωτιάς έχει εξαπλωθεί πάνω απο τον οικισμό της Λιθακιάς. Η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η ιδιομορφία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν στροβιλισμούς, με αποτέλεσμα τα μέτωπα να αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα ξενοδοχεία σε Αγαλά και Κερί, ενώ παρατηρήθηκε το φαινόμενο ξενοδοχείο της περιοχής να μην ακολουθήσει τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος διαφυγής για τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, άμεσος είναι ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγαλά όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη η φωτιά, ενώ νωρίτερα απειλήθηκαν αγροικίες και έχει καεί μία κενή κατοικία.

Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Λόγω των ανέμων, τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν για αρκετή ώρα το πρωί, ξεκινώντας ρίψεις νωρίς το μεσημέρι. Για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερο.

Πρέβεζα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική. Η φωτιά πέρασε την Ιόνια Οδό και έχει διάσπαρτες εστίες. Έχει κάψει δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και δυο ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Κερασώνα. Επίσης αυτούς που βρίσκονται σε Άγιο Γεώργιο και Δρυόφυτο, για απομάκρυνση προληπτικά προς Φιλιππιάδα.

Νέα μηνύματα ακολούθησαν λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, καλώντας όσους βρίσκονται στο Βαθύ, στην Αγία Παρασκευή και στην Πρέβεζα να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Χίος

Σοβαρές διαστάσεις τείνει να πάρει η φωτιά στην Βόρεια Χίο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Ποταμιάς και κατακαίει εκτάσεις με δασική και χορτολιβαδική βλάστηση. Η φωτιά «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Από τις 3 το μεσημέρι με μηνύματα μέσω του 112 οι πολίτες προτρέπονται να φύγουν από τις περιοχές Πισπιλούντας και Νέας Ποταμιάς και να πάνε στην Βολισσό και από Σπαρτούντα να κατευθυνθούν προς Καρδάμυλα.

Μετά τις 3.30 μμ, με νέο μήνυμα κλήθηκαν οι πολίτες από Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό και στις 4.16 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στην Βολισσό, τα Λιμνιά, τη Λήμνο και τη Χωρή Χίου, να κατευθυνθούν προς την πόλη.

Σε δήλωση του σε τοπικά ΜΜΕ ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, υποστήριξε πως επιχειρησιακά οι δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την κάθοδο της φωτιάς πριν τον σκουπιδότοπο της Βολισσού.