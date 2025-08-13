Σε πύρινο κλοιό η χώρα - Μάχη με τις φλόγες από επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Real.gr

Μπαράζ μηνυμάτων από το «112», που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας.

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν από τις 03.00 τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Αττική και συγκεκριμένα στα Μέγαρα, ενώ δραματική ήταν η νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ζάκυνθο και Χίο.

Ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλα τα μέτωπα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

K. Tσίγκας: Είναι πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο

Η πυρκαγιά στα Μέγαρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Κομιντρί, όπου ήταν η παλιά χωματερή, σε χαμηλή βλάστηση και απείλησε να πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που την κατηύθυναν προς τη Νέα Πέραμο.

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό Άγιο Κωνσταντίνο, για τον οποίο ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που ανέκοψαν την πορεία της, ενώ με το πρώτο φως απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο που κάνει ρίψεις νερού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 110 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα, με 36 οχήματα και συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Από την Τροχαία γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά οι περισσότερες άρθηκαν και παρέμενε μέχρι πριν από λίγο κλειστός μόνο ο Γερμανικός Δρόμος από το ύψος της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου έως το ύψος των Κανδυλίων.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα στα βορειοδυτικά του νησιού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, που μαίνονται στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά Πατρών, όπου εκδόθηκαν και τρία μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική. οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην Πρέβεζα η φωτιά έχει κυκλώσει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ στην περιοχή Πρωτόπαπα του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, όπου εκδόθηκε και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με την συνδρομή υδροφόρων του δήμου και εθελοντών.

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, η οποία επίσης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.