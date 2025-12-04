Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις - Real.gr

Ετοιμάζονται να κάνουν γιορτές στα μπλόκα αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Οι αγρότες συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα ενισχύονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Στη Λάρισα, αγρότες πήγαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία για να συμπαρασταθούν στους αγρότες που επρόκειτο να δικαστούν για τα επεισόδια της Κυριακής.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας στο οποίο βρέθηκε ως ένδειξη συμπαράστασης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Το βράδυ επιχείρησαν να ανέβουν στο νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και πάλι τους ανέκοψε η αστυνομία. Τελικά πέρασαν πεζή και έκοψαν και τα δύο ρεύματα.

Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τα παρατεταγμένα τρακτέρ είναι περίπου 300. Οι αγρότες στόλισαν και Χριστουγεννιάτικο δέντρο νωρίτερα στέλνοντας μήνυμα ότι εκεί θα κάνουν γιορτές, ενώ ετοιμάζουν και νέα μπλόκα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έμεινε ανοιχτό την Πέμπτη καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να μην το κλείσουν λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Από την Παρασκευή στήνονται νέα μπλόκα στο νομό Θεσσαλονίκης. Αγρότες της Ανατ. Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ αγρότες της Πιερίας θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης.

Το Σάββατο, αγρότες από το Λαγκαδά και το Δρυμό θα βρεθούν στον κόμβο Δερβενίου (έξοδος Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη).

Καρδίτσα: Όποιος μπαίνει σε διάλογο υπονομεύει τον αγώνα

Στο μεγαλύτερο αγροτικό μπλόκο της χώρας, οι αγρότες ετοιμάζονται να περάσουν μία ακόμη βραδιά και παράλληλα ετοιμάζονται για την αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Τζέλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά το κλίμα το οποίο επικρατεί, αυτό το οποίο σημειώνουν σε όλους τους τόνους οι αγρότες είναι πως μέχρι να απλωθούν τα τρακτέρ σε όλη τη χώρα όπως επιδιώκουν, κάτι που αναμένεται να γίνει και να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή, δεν υπάρχει για αυτούς κανένα θέμα διαλόγου.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι όποιος σε αυτή τη φάση μπαίνει σε οποιονδήποτε διάλογο, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, υπονομεύει τον αγώνα.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε απανωτές συσκέψεις σε πανθεσσαλικό, σε πανελλαδικό επίπεδο για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα τους.