Σε τροχιά κινητοποιήσεων και αγώνα αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης-Δήμαρχοι στηρίζουν τους αγώνες τους - Real.gr

Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, «…οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω της μη καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Σφακίων, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η καθυστέρηση στην απόδοση των ενισχύσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων ζητά από την Πολιτεία: «Την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη διαδικασία πληρωμών, ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της τοπικής μας οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής», ενώ όπως αναφέρουν τα μέλη του, «Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που επιτελούν στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο των Σφακίων».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά, Χανίων, Γιάννης Μαλανδράκης, εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά και παραγωγικά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Ο κ. Μαλανδράκης υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι της υπαίθρου αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική», τονίζει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα του κλάδου και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές λύσεις που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη δίκαιη τιμολόγηση των προϊόντων, την προστασία από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. «Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της γης, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και διεκδικώντας λύσεις για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος», καταλήγει ο κ. Μαλανδράκης.

Και ο Δήμος Ανωγείων εκφράζει τη στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους του τόπου ενόψει των επικείμενων κινητοποιήσεων. «Οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές πιέσεις και διεκδικούν δίκαια την προστασία του εισοδήματός τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου», τονίζει ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης Δήμαρχος Ανωγείων και κάνει λόγο για την ανάγκη αναγνώρισης σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην ταυτότητα των Ανωγείων και της ορεινής Κρήτης. «Παράλληλα, υπογραμμίζουμε την ανάγκη οι κινητοποιήσεις να πραγματοποιηθούν με τρόπο που να προστατεύει τη διακίνηση όλων των κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό προς όλους τους πολίτες — εργαζόμενους, μαθητές, επαγγελματίες και ευάλωτες ομάδες. Καλούμε όλους τους δημότες των Ανωγείων να στηρίξουν με την παρουσία τους το συλλαλητήριο, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας. Η συμμετοχή όλων ενισχύει τη συλλογική φωνή του τόπου και στέλνει ισχυρό μήνυμα για δίκαιες και βιώσιμες λύσεις. Ο Δήμος Ανωγείων θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και την Πολιτεία, συμβάλλοντας σε κάθε προσπάθεια διαλόγου και συνεννόησης για λύσεις ουσιαστικές και δίκαιες» επισημαίνει ο κ. Κεφαλογιάννης.