Σε ύφεση η φωτιά στην Καστοριά - Real.gr

Σύμμαχος είναι οι άνεμοι που έχουν κοπάσει, ενώ σχεδόν σε όλο το μέτωπο υπάρχουν οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα.

Σε ύφεση πλέον η φωτιά στην Καστοριά.

Έχει ήδη οριοθετηθεί το νοτιοανατολικό μέτωπο και είναι θέμα χρόνου για τις επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν και το βορειοδυτικό.

Επιτόπου επιχειρούν 78 πυροσβέστες και τρία πεζοπόρα τμήματα με 28 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν πέντε εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Η φωτιά βρίσκεται μέσα σε πυκνόφυτο δάσος δρυός και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.