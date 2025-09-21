Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Κουνούπι Αργολίδας - Real.gr

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37 κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές ότι απειλείται άμεσα. Δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το ένα ήταν προειδοποιητικό και ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά, ενώ το δεύτερο καλούσε για απομάκρυνση από την περιοχή Βεργαίικα.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.