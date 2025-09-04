Quantcast
Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Χορτιάτη - Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μεσσηνία - Real.gr
Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Χορτιάτη – Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μεσσηνία

17:45, 04/09/2025
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδράμουν, επίσης, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Επιπλέον, σε ύφεση είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας.

 

 

