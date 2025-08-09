Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Αττική και Ηλεία - Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες - Real.gr

Kαλύτερη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, καθώς οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, είναι σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός καθώς και καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Συνεχής ενημέρωση

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την περίμετρο οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αρκετές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νωρίτερα σήμερα μία νέα εστία πυρκαγιάς ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον ‘Αγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στην περιοχή.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος ανέφερε ότι στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου, εντοπίστηκε γκαζάκι, το οποίο και θα παραδοθεί στις Αρχές.

Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των οικισμών ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αθήνα ενώ εκδόθηκε εκ νέου 112 για τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο Κερατέας ζητώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κινηθούν προς Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι τα όρια του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσικλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα Όλυμπος, ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ηλεία: Σε ύφεση τα μέτωπα, συνεχίζεται η μάχη για πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς

Σε ύφεση βρίσκονται τα μέτωπα στο Χελιδόνι Ηλείας, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεσων, που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ακόμη ισχυροί άνεμοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονιού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Ωστόσο, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε εκ νέου προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας τις περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης τόνισε πως: «Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι. Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Στην Ηράκλεια Ολυμπίας η κατάσταση εμφανίζεται πλέον αισθητά βελτιωμένη, καθώς αργά τη νύχτα η εικόνα της φωτιάς παρουσίασε ύφεση. Το χωριό δεν κινδύνεψε τελικά, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη σημαντική συνδρομή των κατοίκων, που κατάφεραν να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στον οικισμό. Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία παραμένει, ειδικά για την Καστανιά, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αναζωπυρώσεις λόγω των κηλιδώσεων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από τις φλόγες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, σε δηλώσεις του συνεχάρη τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές για την αποφασιστική μάχη που έδωσαν, με στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Όπως ανέφερε, ο οικισμός εκκενώθηκε με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ από τον Δήμο και την Περιφέρεια έχει προβλεφθεί η παροχή νερού και κάθε αναγκαίας βοήθειας στους ανθρώπους που συμμετέχουν στην κατάσβεση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε πως για τους κατοίκους της Ηράκλειας που έχουν ανάγκη στέγασης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, έχουν διατεθεί δωμάτια σε καταλύματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα:

27 δωμάτια στο Olympic Village

5 δωμάτια στο Olympian Altis

(Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6976 897078)

Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα παρακάτω ξενοδοχεία:

Neda – 6932 709065

Europa – 26240 22650

Asty – 26240 23665

Pelops – 26240 22543

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

ΦΩΤΟ: ilialive