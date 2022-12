Σε διπλωματικό υπάλληλο της πρεσβείας της Ιταλίας ανήκει το αυτοκίνητο που πυρπόλησαν στου Παπάγου - Η ανάρτηση του Ιταλού ΥΠΕΞ

Στο σημείο βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, προσανάμματα και σπίρτα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μικρές ζημιές υπέστη ακόμη ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο κοντά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

«Τηλεφώνησα στη Σουζάνα Σλάιν για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου», έγραψε στο Twitter ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. «Σήμερα θα είμαι στην Αθήνα για να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα επισκεφθώ την Ιταλική Πρεσβεία» πρόσθεσε.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia.