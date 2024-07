Σε εξέλιξη φωτιά στην Ιεράπετρα - Μήνυμα από 112

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Να σημειωθεί πως έχει ήδη αποκλειστεί ο εθνικός δρόμος κοντά στο χωριό Σκοπή.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου να ενημερωθούν για την εκδήλωση της φωτιάς.

