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Σε έξι χώρες αναζητείται ο δραπέτης Βασίλης Παλαιοκώστας

23:20 12/10

Ειδική αντιτρομοκρατική ομάδα έχει συγκροτηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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