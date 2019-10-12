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Σε έξι χώρες αναζητείται ο δραπέτης Βασίλης Παλαιοκώστας
23:20 12/10
Ειδική αντιτρομοκρατική ομάδα έχει συγκροτηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
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Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία απέτρεψε σύγκρουση οπαδών - 30 προσαγωγές
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