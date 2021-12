Σε επιφυλακή η Ευρώπη για τη μετάλλαξη Όμικρον - Τι λέει ο καθηγητής που εντόπισε το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των ειδικών, η παραλλαγή Όμικρον έχει δεκάδες μεταλλάξεις, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι πιθανόν να διαφεύγει της ανοσίας των εμβολίων, να εξαπλώνεται γρήγορα μεταξύ των πληθυσμών αλλά και να οδηγεί σε πιο σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Όπως μεταδίδει το Atlantic.com, η επίδραση της μετάλλαξης Όμικρον στην πορεία της πανδημίας θα καθοριστεί από τρεις παράγοντες: τη μεταδοτικότητά της, τον βαθμό στον οποίο αποφεύγει τις υπάρχουσες ανοσοποιητικές άμυνες και τη μολυσματικότητά της ή τη σοβαρότητα της νόσησης που προκαλεί.

Παράλληλα, οι πρώτες εκτιμήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι καθησυχαστικές καθώς όπως φαίνεται, τα υπάρχοντα εμβόλια μπορούν να την αντιμετωπίσουν, ενώ τα συμπτώματα όσων έχουν ήδη ασθενήσει χαρακτηρίζονται «ήπια».Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει επίπτωση στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων που ήδη υπάρχουν έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.

ECDC: «Πιθανόν η μετάλλαξη Όμικρον να κυριαρχήσει στην Ευρώπη τους προσεχείς μήνες»

Η παραλλαγή Ομικρον είναι πιθανόν να κυριαρχήσει στην Ευρώπη «τους προσεχείς μήνες», προκαλώντας περισσότερο από το ήμισυ των κρουσμάτων της Covid-19, αναφέρεται σε έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

«Με βάση μαθηματικά μοντέλα που επεξεργάσθηκε το ECDC, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ομικρον είναι πιθανόν να προκαλεί τους προσεχείς μήνες περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των μολύνσεων με τον SARS-CoV-2 στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν σημαντικό πλεονέκτημα» της νέας παραλλαγής επί της παραλλαγής Δέλτα, η οποία είναι κυρίαρχη μέχρι στιγμής, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ECDC.

Συνολικά 79 κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στην ΕΕ - Όλα ασυμπτωματικά ή ήπια

Tην ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) κατέγραψε συνολικά 79 επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στην ΕΕ, μέχρι στιγμής όλα είτε ασυμπτωματικά είτε ήπια.

Συγκεκριμένα, τα κρούσματα έχουν αναφερθεί από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ): Αυστρία (4), Βέλγιο (3), Τσεχία (1), Δανία (6), Γαλλία (2 εκ των οποίων 1 στη Ρεoυνιόν), Γερμανία (10), Ελλάδα (1), Ισλανδία (1), Ιρλανδία (1), Ιταλία (9), Ολλανδία (16), Νορβηγία (4), Πορτογαλία (14), Ισπανία (3) και Σουηδία (4). Τέσσερις νέες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ που αναφέρουν περιπτώσεις παραλλαγής Όμικρον είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Νορβηγία.

Η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει ιστορικό ταξιδιού σε αφρικανικές χώρες, με ορισμένα να έχουν πραγματοποιήσει πτήσεις ανταπόκρισης σε άλλους προορισμούς μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν κρούσματα χωρίς ιστορικό ταξιδιού που επίσης δεν είχαν καμία γνωστή επαφή με κρούσμα με ιστορικό ταξιδιού (Βέλγιο, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ECDC σημειώνει πως μέχρι στιγμής όλες οι περιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον που καταγράφηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ ήταν είτε ασυμπτωματικές, είτε με ήπια συμπτώματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα σοβαρό κρούσμα και κανένας θάνατος μεταξύ αυτών των περιπτώσεων.

