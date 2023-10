Αυξημένη ετοιμότητα στο Πολεμικό Ναυτικό – Στην Αν. Μεσόγειο η φρεγάτα «Ψαρά» στη δύναμη του ΝΑΤΟ

Προς τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ισραήλ πλεει ήδη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford με πλοία συνοδείας, που μπήκαν ήδη στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αναπτυχθεί 1 αεροπλανοφόρο, 7 αντιτορπιλικά, 4 φρεγάτες και 1 καταδρομικό, καθώς και άγνωστος αριθμός υποβρυχίων, πλοίων υποστήριξης και αεροσκαφών καθώς και η αερομετεφερόμενη Ομάδα Κρούσης.

The Greek Navy has reportedly been placed into a Heightened State of Readiness with the Greek Hydra-Class Frigate “Psara” being Deployed alongside Standing NATO Maritime Group 2 to the Eastern Mediterranean for Operations alongside the USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier and her… pic.twitter.com/hZRwFmnyhe