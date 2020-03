Σε «πολιορκία» ο Εβρος: Πετροπόλεμος, χημικά και SMS της κυβέρνησης σε μετανάστες - ΒΙΝΤΕΟ

Χρήση χημικών από πλευράς αστυνομικών γίνεται αυτή την ώρα ως απάντηση στον πετροπόλεμο που δέχονται από πλευράς των συγκεντρωμένων προσφύγων και μεταναστών στο τελωνείο των Καστανεών.

Στον χώρο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στρατός. Οι πρόσφυγες - μετανάστες επιτίθενται εκσφενδονίζοντας πέτρες και ξύλα κατά των παρατεταγμένων δυνάμεων που προσπαθούν να τους απωθήσουν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας έχουν υποστεί φθορές από τον πετροπόλεμο. Στην επιχείρηση αναχαίτισης οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα ρίψης νερού.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Τραυματισμός αστυνομικού ελαφρά στο πρόσωπο από πέτρα

Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, στις Καστανιές Έβρου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του, ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Από τις 06.00 το πρωί της Κυριακής μέχρι το απόγευμα είχαν καταγραφεί περίπου 5.500 αποτροπές εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 60 συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για παρανομή είσοδο στη χώρα.

Τα SMS της Ελληνικής κυβέρνησης σε όσους πλσιάζουν τα σύνορα

Χιλιάδες μηνύματα στέλνει η Ελληνική κυβέρνηση σε κινητά των ανθρώπων που πλησιάζουν στα Ελληνικά σύνορα ώστε να ενημερωθούν σωστά σε απάντηση των fake news που λαμβάνουν από την Τουρκία.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την ενημέρωση των ανθρώπων που παρακινούμενοι από fake news κινούνται ή συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία των ανατολικών μας συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στα σύνορα ώστε να ενημερωθούν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες».

«Ξένα κινητά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λαμβάνουν τα παρακάτω μηνύματα καθώς πλησιάζουν τα σύνορα. Έχουν ήδη ληφθεί χιλιάδες» αναφέρει ενημέρωση από την κυβέρνηση.

Το μήνυμα που μεταδίδεται πλέον στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής: No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading.

«Κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα .