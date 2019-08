Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ελαφόνησο - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το forecast weather greece από τη φωτιά στην Ελαφόνησο και την εκκένωση του κάμπινγκ:

Ο οικισμός της Παναγιάς και η περιοχή του Σίμου έχουν εκκενωθεί προληπτικά, όπως ανέφερε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.

Η ίδια ανέφερε ότι αρκετοί επισκέπτες βρίσκονται στο λιμάνι, προκειμένου να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν και επιχειρούν 121 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη «Καναντέρ», 3 PZL, 5 ελικόπτερα καθώς και ένα ελικόπτερο για το συντονισμό από αέρος. Στην συνολική δύναμη συμμετέχουν ομάδα της ΕΜΑΚ, πεζοπόρα αερομεταφερόμενα με 47 πυροσβέστες από την Αθήνα, την Δ. Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και οχήματα που έφτασαν για ενίσχυση.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 μηχανήματα έργου του στρατού, 4 οχήματα ΟΤΑ και μία υδροφόρα.

Από νωρίς σήμερα βρίσκεται στο νησί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος μαζί με τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων συντονίζει το έργο της κατάσβεσης.

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ανά διαστήματα φτάνουν και τα 9 μποφόρ.

Big fire behind Domathia Me Tea on 11/08 #elafonisos#simosbeachpic.twitter.com/zK7oA6PyaG