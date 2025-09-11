SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο - Real.gr

Το Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου φιλοξένησε ένα πλήρως εξοπλισμένο κλιμάκιο κινητής μονάδας με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένους ιατρούς που κάλυψαν 13 ειδικότητες: γυναικολογίας, παιδιατρικής, ορθοπαιδικής, καρδιολογίας, δερματολογίας, νευρολογίας, ενδοκρινολογίας, πνευμονολογίας, οφθαλμολογίας, οδοντιατρικής, ορθοδοντικής, νεφρολογίας και αγγειοχειρουργικής.
Με κοινό όραμα τη θωράκιση της υγείας στο νησί, με πνεύμα συνεργασίας και δράσης, η SEAJETS, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Δήμος Αλοννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας σημαντικής υγειονομικής δράσης που εγκαινίασαν το Σάββατο 6/9 και που θα έχει συνέχεια. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λειτουργών Υγείας της Αγάπης Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, καθώς και με τη συμμετοχή ιατρικών, οδοντιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων της Μαγνησίας.
Η SEAJETS είναι διαχρονικά προσηλωμένη στην ενίσχυση των νησιωτικών κοινωνιών και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων τους. Με την ενίσχυση της Ιατρικής Πρόληψης, της Πρόνοιας και της Αλληλεγγύης, η SEAJETS παραμένει αρωγός σε δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους των ελληνικών νησιών.
Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, ο οποίος ταξίδεψε στην Αλόννησο, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι ένδειξη σεβασμού, αγάπης και στήριξης προς τους κατοίκους της Αλοννήσου. Η SEAJETS πάντα στέκεται δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες όχι μόνο με τα πλοία της, αλλά και με ουσία και πράξεις που κάνουν και θα κάνουν τη διαφορά. Η πρόληψη και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι θεμελιώδεις αξίες για όλους και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε ώστε να γίνουν πραγματικότητα για τους ανθρώπους της Αλοννήσου. Η δέσμευσή μας παραμένει να ενώνουμε τα νησιά μας και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στις ανάγκες τους. Η Υγεία, η Παιδεία, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός είναι προτεραιότητες μας και θα έπρεπε να είναι της κάθε κυβέρνησης σε όλο το κόσμο».