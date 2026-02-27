Σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κ. Αχαΐα – Αισθητή και στην Πάτρα - Real.gr

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 07:00, στην Κάτω Αχαΐα, ενώ έγινε αισθητή και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα, δυτικά – νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων, δυτικά – νοτιοδυτικά από την Κάτω Αχαΐα.